VIDEO: Luis Rojas revela que no ir a la Serie Mundial es decepcionante para los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coach de tercera base de los Yankees, Luis Rojas, reveló este domingo que para el equipo de New York, no avanzar a la Serie Mundial es decepcionante.

“Para nosotros es decepcionante, puedo compartir los sentimientos del clubhouse, era de mucho silencio porque para nosotros es ganar o nada, esa es la mística de los Yankees”, manifestó Rojas a la prensa dominicana.

Expresó que en el estadio de los Yankees, en el Bronx, New York, no hay banderines que no sea el de campeones.

Luis Rojas sobre derrota de los Yankees: “una decepción no ganar el campeonato número28″…”para nosotros es ganar o nada”. Rojas coach de los Yankees habló en el estadio Quisqueya, su primer encuentro con la prensa RD en calidad de gerente @EscogidoBBClub Vía @j_acostam pic.twitter.com/CBElj6yiYk — Diamante Deportivo (@DiamanteDeport1) October 30, 2022

“La tradición de los Yankees es ganar. En el Yankee Stadium no hay banderines que no sea el de campeones, no hay banderines de Wild Card, ni de Serie Divisional, es de campeones y no pudimos conseguir la corona 28”, señaló.

Los Yankees cayeron por barrida 4-0, de sus verdugos, los Astros de Houston, que juegan la Serie Mundial ante los Filis (1-1).

“Sé que se está trabajando para la temporada del 2023. Tenemos un gran gerente (Brian Cashman), buen dirigente (Aaron Boone) y un gran dueño (Hal Steinbrenner), se está trabajando desde ya para conseguir la corona 28”, observó Rojas.

Los Yankees conquistaron el banderín de la División Este con récord de 99-63. Luego pasaron a la Serie de Campeonato, tras vencer a los Guardianes de Cleveland en la serie Divisional.

Rojas es el gerente general de los Leones. Regresó el país el sábado y este domingo habló a la prensa dominicana, sobre el estatus del equipo y jugadores que posiblemente podría entrar esta semana, entre ellos Domingo Tapia y Jimmy Cordero, quienes ingresarán este lunes al próximo roster semanal del Escogido. Se espera también la entrada de Erik González.

Relacionado