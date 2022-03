(VIDEO) Luis Reyes dice Gobierno debe proteger sectores más pobres en estos momentos de incertidumbre

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exdirector de Presupuesto y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Luis Reyes, manifestó que el mundo vive altos niveles de incertidumbre y cada día salen informaciones que complican el escenario económico del país y consideró que el Gobierno debe comprometerse a proteger los sectores más pobres, porque es lo que hay que hacer en situaciones como estas.

“Eso es lo que uno espera que haga el gobierno y eso es lo que yo cuestiono, dónde está el compromiso del Gobierno con esos sectores, es que no lo he visto, lo que he visto es un gobierno más comprometido con sectores empresariales y en situaciones como estas lo que procede por muchísimas razones, incluso de gobernabilidad, es el compromiso con esos sectores más pobre”, expresó.

Reyes Santos fue entrevistado por los comunicadores Mihail García, Priyanka Rodríguez y Simón Rodríguez, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Dijo que informaciones que surgen en estos últimos días, como la de que China podría apoyar a Rusia en la guerra contra Ucrania, tornan los escenarios más complejos y causa que los mercados económicos se confundan.

“¿Cuánto han perdido los mercados de Estados Unidos en las últimas cuatro semanas? realmente es de locura, no hay aparente razón para que ocurra y está ocurriendo porque los agentes no saben lo que les espera en el futuro, no quieren tener liquidez, tampoco inversiones en bolsa, eso es destrucción de riqueza”, expuso.

Explicó que cuando existen los niveles de incertidumbre que habría ahora es imposible que se pueda definir una senda de cómo se van a comportar las principales variables y definir políticas que sean certeras.

También, el economistas expresó que en el aspecto económico el Gobierno dominicano tiene aciertos y en términos macros se ha mantenido la estabilidad, sin embargo, eso no significa que todas las decisiones que han adoptado sean correctas.

“Hubo logros, pero a pesar de ello hubo un deterioro en la vida de la gente, la inflación la golpeó severamente y la perspectiva es que van a seguir sufriendo porque ya en enero y febrero la inflación acumulada es de más de dos por ciento”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que lo que dice el mercado de trabajo es que se ha recuperado, sin embargo, habrían salarios más bajos y empleos de más mala calidad, por lo que la gente tendría mayores dificultades para resolver las cosas básicas.

También consideró que lo importante en la economía es saber si las autoridades van a poder sostener en el tiempo el crecimiento económico que registró el año pasado de 12.65%.

“La mayor parte del crecimiento del año pasado se debe a las remesas provenientes del exterior, ¿el entorno internacional que tenemos actualmente es similar al que teníamos el año pasado, los niveles de incertidumbre son similares?, no lo son. Yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno habla de las cosas que son de relumbrón”, expuso.

