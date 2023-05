(VIDEO) Luis González considera enjuiciamiento de Lasso debilita alianza regional gobiernos de derecha

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo e internacionalista Luis González consideró este miércoles que el proceso de enjuiciamiento que inició contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, luego de que los legisladores de oposición acusaron al mandatario de concusión y peculado, podría debilitar en cierta medida la alianza regional de los gobiernos de derecha.

Señaló que gobiernos de derecha en la región intentaron dar un espaldarazo a Lasso, incluyendo al de República Dominicana, Panamá y Costa Rica, a través de la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), y su imagen puede verse afectada por los cuestionamientos al presidente ecuatoriano.

Este planteamiento fue realizado por el politólogo junto al periodista Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, donde manifestó que los pueblos son inteligentes y pueden empezar a hacer juicios.

(Ver programa).

“Podría ser, porque está en una alianza de una llamada democracia, de unos países democráticos, que eso es haciéndole el juego a los Estados Unidos, con una narrativa que nada tiene que ver con la realidad de hoy, de que esto es una lucha entre autoritarismos y libertad cuando todos sabemos que esto es una estulticia”, expresó.

González precisó, además, que la decisión que tomó Lasso el día de hoy, de aplicar la llamada «muerte cruzada», es una salida constitucional y ya no tendrá que realizar un juicio político, sin embargo, consideró que no fue la mejor para el pueblo de Ecuador, el que ahora se encamina a gastar un dinero que no tiene para organizar unas elecciones.

“Ahora lo que le queda a Ecuador es organizarse para unas elecciones en seis o siete meses, elecciones que estoy casi seguro que va ganar el correísmo, no con Correa como candidato, porque no puede ser, pero busque usted lo que es ese liderazgo que tiene el correísmo ahí en la Asamblea Legislativa, ahí está el próximo presidente de Ecuador”, dijo.

