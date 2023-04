VIDEO: Luis Castillo se queda atrás del perfecto en apertura de nueve ponches 

EL NUEVO DIARIO, SEATTLE — Las comparaciones con Félix Hernández se hicieron desde el momento en que Luis Castillo se vistió por primera vez con el uniforme de los Marineros. El perfil de sus lanzamientos, su presencia hiperintimidante en el montículo y, sobre todo, su capacidad para dominar por completo a una alineación contraria en cualquier comienzo fueron atributos fáciles para vincular estos brazos latinos.

Y después de que Castillo llevó un juego perfecto hasta la séptima entrada el domingo, fue imposible no establecer paralelos con cuando «El Rey» recorrió la distancia en este mismo montículo hace casi 11 años.

Luis Castillo says he thought about pitching a perfect-game in the 5th inning.#SeaUsRise ⁦@CascadiasportsN⁩ pic.twitter.com/NpVgLoeRqa

— MazvitaMaraire (@MazvitaMaraire) April 16, 2023