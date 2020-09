VIDEO: Luis Castillo en salida magistral; ponchó a 10 en victoria de los Rojos

View this post on Instagram

Luis Castillo volvió a lanzar de manera magistral este miércoles abanicando 10 bateadores en 7 entradas y así llevarse la victoria. Castillo, quien no consiguió victoria en sus primeras 7 salidas (0-5, 4.10), en sus últimas 3 tiene récord de 3-0, 1.23 de efectividad con 24 ponches en 22 entradas lanzadas. Aquí les dejamos el concierto de ponches de Luis Castillo. Más detalles en nuestra web Www.elatleta.net #elatleta #mlbdominicana #mlb @luimo13