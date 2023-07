(VIDEO) Luis Alberto promete ser un alcalde cercano; dice irá a donde estén los problemas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El precandidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el municipio Santo Domingo Este, Luis Alberto Tejeda, prometió ser un alcalde cernano a la gente y que los problemas no se lo llevarán a la Alcaldía, sino que él irá a donde están.

«Sólo debo decirles a cada una de las personas de aquí, a los munícipes, que no pierdan la fe, que no pierdan la esperanza, que sepan que en Luis Alberto van a tener un alcalde cercano y un alcalde que los problemas no van a tener que llevárselo a la Alcaldía, yo voy a venir a donde están para darles respuesta a cada uno de ellos», expresó.

Durante un mano a mano en los sectores Brisas del Eden, La Toronja y Los Solares, Tejada indicó que le llena de impotencia ver las condiciones del municipio y de su gente.

«De verdad, que ver las condiciones de muchas de las calles de esta barriada y ver las condiciones de cómo está nuestra juventud, cómo están nuestros envejecientes, cómo están los parques de aquí, cómo están las instalaciones deportivas, nos llena de mucha impotencia», dijo.

Relacionado