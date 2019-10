(VIDEO) Luis Abinader: Nuestros adversarios no juegan limpio, lo sabemos y estamos preparados

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (@prm_oficial), Luis Abinader(@luisabinader), dijo este domingo sus adversarios “no juegan limpio”, pero que están preparados para defender la voluntad popular en las elecciones del 2020. “Nuestros adversarios no juegan limpios, lo sabemos y estamos preparados”, advirtió Abinader quien agregó que estará vigilante en las elecciones del 2020 ante su principal adversario. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do