VIDEO: Luguelín Santos reitera que en el Félix Sánchez no hay condiciones para entrenar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El medallista olímpico Lueguelín Santos reiteró otra vez que en el Estadio Olímpico Félix Sánchez no se puede entrenar, por lo que optará por la pista de atletismo de Bayaguana.

Entrevistado por reporteros de El Nuevo Diario este miércoles, Luguelín indicó que en lo que resta del año le quedan varias competiciones, principalmente los clasificatorios para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Juegos Panamericanos de Chile, ambos en 2023.

“El lunes ya inicio mis entrenamientos de cara a varios eventos importantes, entre ellos los clasificatorios para los Centroamericanos y del Caribe y Juegos Panamericanos”, señaló el también medallista Panamericano.

“Yo voy a reiniciar mis entrenamientos, ya que estaba de vacaciones, lo haré de nuevo en la pista de Bayaguana (que lleva su nombre), porque todo el mundo sabe que la pista del Centro Olímpico (la del Félix Sánchez) no se puede entrenar, solo caminar”, aseveró.

Adujo que “no quiero sazonar las cosas, me veré como que quiero sazonar el tema, pero es que en el Olímpico no hay condiciones para entrenar, todo el mundo lo sabe, aquí no se puede hacer este deporte (atletismo)”.

Luguelín alza la voz nuevamente. Hace unos meses, la también medallista olímpica, Marileidy Paulino se expresó en esos términos, informando en sus redes sociales que lamentablemente tiene que irse a Bayaguana a entrenar, porque en la pista principal del país, la del Félix Sánchez no está en condiciones.

Pero tampoco la pista de calentamiento está a la altura de los atletas olímpicos.

Hace unos meses, el ministro de Deportes, Francisco Camacho, informó a los medios nacionales que se iban a reparar varias pistas.

En el mes de junio, Camacho anunció con “bombos y platillos” la construcción de una pista nueva de atletismo, remodelaciones de otras y un programa de protección de esas instalaciones que garantizarían su cuidado ante posibles daños se une a la agenda de trabajo del Ministerio de Deportes y Recreación.

El mandamás de Miderec indicaba en una rueda de prensa que “serán remodeladas la del Estadio Olímpico Félix Sánchez, la pista de calentamiento alterna”, sin embargo, hasta el momento no se sabe cuando se van a iniciar esos procesos de reparación.

