(VIDEO) Luguelín Santos asegura no ha recibido apoyo del ministro de Deportes

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.– El destacado atleta dominicano Luguelín Santos, manifestó este sábado que el ministro de Deportes, Francisco Camacho, no lo apoyado durante los entrenamientos para el evento clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio, Invitacional Félix Sánchez.

“El ministro de Deportes nisiquiera me ha recibido en su despacho, y pese a que he hecho los intentos de acercármele a través de Manuel Luna y Luisín Mejía no he podido”, dijo Santo tras ser cuestionado por periodistas en el evento Invitacional Félix Sánchez celebrado en Bayaguana, provincia Monte Plata.

Precisó, que solo la Federación de Atletismo lo ha apoyado al 100% suminitrándole el dinero a gastar en peajes y la gasolina, para sus traslados hacia Bayaguana durante cinco meses que ha tenido de prácticas.

En ese sentido, el atleta agradeció a Manuel Luna, presidente de la organización Creando Sueños Olímpicos (CRESO), por también ayudarlo y motivarlo a que siga adelante.

Los mejores atletas de la República Dominicana y de 12 países de la región tomarán parte este sábado en el Invitacional Félix Sánchez, a partir de las nueve de la mañana en el complejo deportivo Isaac Ogando, en la pista Luguelin Santos de Bayaguana.

El presidente de la Federación de Atletismo, Gerardo Suero Correa, afirmó que la delegación dominicana estará compuesta por el medallista olímpico, Luguelin Santos, la ya clasificada Tokio, Marileidy Paulino y Yancarlos Martínez.

«Por las medidas de restricción del toque de queda, se hará de 9:00 am a una de la tarde y se hará sin público», dijo Correa.

Dijo que el Invitacional Félix Sánchez será transmitido por Digital 15 y por Colimdo TV.

«También participarán Anabel Medina Lidio Feliz, Alexander Ogando, Fiordaliza Cofil, quienes estarán buscando en la contienda su boleto a Tokio», precisó.

