VÍDEO: Los Twins de Minnesota crean mascarilla para combatir coronavirus

EL NUEVO DIARIO, MINNEAPOLIS — Como la mayoría del mundo en estos días, el jefe de eventos especiales y promociones de los Twins, Mitch Retelny, pensó cómo podía contribuir sus recursos y conexiones para ayudar a las personas como los empleados de salud y empleados en los mercados que continúan sus labores para ayudar al público durante la pandemia del coronavirus.

En un reportaje de MLB.com, al directivo se le ocurrió que el conjunto de Minnesota podría aportar artículos de protección personal con el inventario restante de toallas promocionales de la postemporada del 2019.

El plan tomó tiempo en ejecutarse mientras se aseguraban de que fueran aptos para el uso médico, pero al final el equipo anunció junto al diario Star Tribune y Cub Foods que el concepto se hizo realidad con la ayuda de los socios corporativos Love Your Melon y Faribault Woolen Mill Co. Ahora durante las próximas semanas, las toallas se convertirán en máscaras.

We have teamed up with @StarTribune, @cubfoods, @faribaultmill, & @LoveYourMelon to create masks for healthcare providers and grocery store workers out of 2019 Homer Hankies! #OneMN #MNTwins pic.twitter.com/WzXUh0txYZ

— Minnesota Twins (@Twins) April 18, 2020