(VIDEO) Los Pacers remontan 17 puntos y frustran a los Lakers sobre bocina

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Los Indiana Pacers remontaron 17 puntos de desventaja en el cuarto período y se impusieron por 116-115 a Los Ángeles Lakers en la Crypto.com Arena con un triple sobre la bocina de Andrew Nembhard.

Un bajón en el último cuarto, tras escaparse 101-84 en el marcador, volvió a hundir a los Lakers en una pesadilla y cortó de la forma más dura el entusiasmo generado por las dos victorias consecutivas logradas en el campo de los San Antonio Spurs.

Nembhard, novato de 22 años, conectó el cuatro triple de la noche en el último suspiro y culminó la extraordinaria remontada de los Pacers de Rick Carlisle, cada vez más revelación de este arranque de temporada.

