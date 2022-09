(VIDEO) Los órganos no van al cielo: Donante vivo que no es familiar necesita autorización del Consejo Nacional de Trasplante

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Hay tres tipos de donantes, el donante cadavérico, el donante vivo relacionado y el donante vivo NO relacionado. El trasplante de órganos con un donante vivo no relacionado, es el realizado con personas que no tienen una relación familiar directa con el paciente.

El Consejo Nacional de Trasplante (CNT), lleva a cabo un estudio de la vida del donante y del paciente, para asegurarse de que no haya ningún tipo de mediación económica, política ni social.

El CNT es creado por la ley 329-98 que regula la donación y legado, extracción, conservación e intercambio para trasplante de órganos y tejidos humanos. Esta ley dice que el donante vivo debe ser mayor de edad, debe tener compatibilidad sanguínea y que no puede tener ningún tipo de enfermedad.

El estudio que realiza el CNT comprueba que realmente es una donación y no un negocio. La autorización que permite realizar el trasplante de órgano, con un donante vivo no relacionado se consigue a través de la votación de los miembros del Consejo.

En cuanto a los donantes vivos relacionados, la ley establece que los pacientes pueden llevar un familiar como donante y que pueden ser familiares hasta la cuarta generación.

El CNT está presidido por un representante de la Secretaria de Estado de Salud Pública, y Asistencia Social e integrado por un representante del Instituto Dominicano de Seguros Sociales; el Decano de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo; un representante de la Sociedad Médica Militar; un representante de la Sanidad Militar; el Coordinador General del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante y el coordinador de trasplante de cada uno de los centros de salud públicos y privados acreditados.

