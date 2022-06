(VIDEO) ¡Los niños no están exentos del estrés! Psicóloga advierte a los padres   

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-A pesar de que para muchos adultos los infantes no deberían estresarse, porque no deben cumplir con responsabilidades mayores, como pagar deudas o trabajar, el estrés afecta a cualquier persona y los niños no están exento de esto.

En ese sentido, la psicóloga Angélica García Ariza aclaró que cualquier factor externo, cambio drástico o experiencia desconocida puede estresar a un infante y alterar su comportamiento, gustos y hasta causarle pesadillas.

“Los niños también sufren estrés, sufren mucho estrés los niños, muchas veces entendemos que no, pero cuando hay un cambio de colegio, cuando hay una mudanza, cuando hay un cambio de país, cuando los padres se divorcian, cuando tienen una tarea y sienten que no tienen la capacidad de hacerla, ahí ellos pueden sentir estrés”, expresó.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, García Ariza indicó que en estos casos los padres deben tratar de calmarse, para que puedan transmitir su paz a los niños.

(Ver en el minuto 37:27).

“Nosotros debemos buscar la manera de calmarnos para poder transmitir esa seguridad a ellos, siempre trabajar la parte de la auto estima, decirle al niño tu si lo puedes hacer, eres capaz, explicarle claro cuando se trata de una situación diferente, decirlo lo vamos a hacer juntos”, emitió.

Además, recomendó disminuir el uso de la tecnología, y practicar actividades al aire libre, para que se entretengan y haya un balance en sus vidas. Es importante que los padres se identifiquen con los niños, y hagan conciencia de que en el diario vivir existen muchos factores que pueden detonar el estrés en ellos.

