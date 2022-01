(VIDEO) Los Nets sacan pecho, los Lakers se desesperan y los Mavericks fallan

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- .- Los Brooklyn Nets sacaron pecho este miércoles con una sonora paliza a domicilio a los Chicago Bulls mientras que Los Angeles Lakers volvieron a decepcionar con una triste derrota ante los Sacramento Kings y los Dallas Mavericks rompieron su racha de seis triunfos seguidos ante los New York Knicks.

BULLS 112 – NETS 138

Con unos fantásticos James Harden (25 puntos, 7 rebotes y 16 asistencias) y Kevin Durant (27 puntos con 7 de 10 en tiros, y 9 asistencias), los Brooklyn Nets desintegraron a los Bulls dando una exhibición en ataque y defensa.

Los Nets rozaron los 40 puntos de diferencia en el último cuarto, metieron 17 de 32 en triples y pasaron por encima de los Bulls en el tercer parcial (19-39).

The @BrooklynNets take home the big W in Chicago behind @JHarden13's HUGE night!

🔥 25 PTS, 7 REB and a season-high 16 AST 🔥 pic.twitter.com/z5num2I4N0

— NBA (@NBA) January 13, 2022