(VIDEO) Los Hornets humillan a los Timberwolves en Minneapolis

EL NUEVO DIARIO.- Los Charlotte Hornets humillaron a los Minnesota Timberwolves, 102-135, el equipo de los españoles Ricky Rubio y Juancho Hernangómez, que acumula ya su novena derrota consecutiva y no consigue levantar cabeza a pesar del reciente cambio de su entrenador., informaron este jueves medios deportivos.

Los Hornets terminaron 33 puntos por delante de los Wolves, 102-135, en un partido que terminó prácticamente en el primer cuarto y en el que el escolta del equipo de Charlotte, Terry Rozier, se convirtió en el máximo anotador del partido, con 31 puntos, seguido de su compañero Gordon Hayward con 23.

En total, seis jugadores de los Hornets anotaron más de 10 puntos. Mientras, en los Wolves el máximo anotador fue el base español Ricky Rubio, con 20 puntos, seguido por Anthony Edwards con 19. Sólo cuatro jugadores de Minneapolis anotaron más de 10 puntos.

Rozier to Bridges on the @hornets break! 💥 pic.twitter.com/XtRjlOUfZc

— NBA (@NBA) March 4, 2021