(VIDEO) Los esteroides fueron creados para tratar ausencia hormonal en los testículos, dice fisiculturista

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los esteroides son compuestos que ha dado muchos dolores de cabeza en diversas instituciones deportivas, pero la realidad es que, no fueron creados específicamente para potenciar el crecimiento muscular o la fuerza de los atletas, sino para tratar una condición en los testículos.

De acuerdo con el fisiculturista Nabil Gaud los esteroides fueron desarrollados con el objetivo primordial de curar el hipogonadismo: la falta de testosterona en los testículos.

“Pero los científicos se dieron cuenta que este tipo de sustancia podían ayudar a aumentar la masa muscular de los animales y eso se extrapoló a los atletas, por eso comenzaron los fisiculturistas a utilizarlos”, explicó.

Al ser entrevistado por la comunicara Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Gaud externó su preocupación ante el hecho de que, la humanidad ha obviado objetivo de los esteroides y le ha dado otra utilidad.

“El problema que estamos viviendo actualmente es que también lo están utilizando los jóvenes que no tiene nada que ver con esa vida de fisiculturismo y de ahí es que viene el problema”, expuso.

En ese orden, agregó que los efectos graves de esta sustancia están vinculados a su uso excesivo; por tanto, recomendó a las personas que consumen anabólicos debido a alguna condición de salud, hacerlo bajo un calendario médico.

Indicó que las redes sociales tienen gran responsabilidad en que los jóvenes sean quienes más abusan de esta sustancia en la actualidad, debido a que muestran una versión que no corresponde con la realidad.

“Te exponen un joven con muchos cuadritos, muchas piernas, pero no tiene nada que ver con la realidad, porque te dicen: yo me puse así con una proteína y suplemento, pero no tiene nada que ver con eso”, narró.

El nutricionista denunció el fácil acceso los esteroides que tiene la juventud de República Dominicana, a pesar de las consecuencias que se pueden heredar el consumo prolongado de estas sustancias.

“Primero el corazón, segundo el hígado, los riñones y la parte neurológica, porque las personas que utilizan usualmente tienen problemas de conducta agresiva”, citó el profesional, refiriéndose a las partes afectada por los anabólicos.

