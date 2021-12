(VIDEO) Los Cavaliers imponen su ley y paran en seco a los Chicago Bulls

EL NUEVO DIARIO, EEUU.- Los Cavaliers cortaron en seco la racha de victorias de los Bulls al derrotar a los de Chicago en Cleveland por 115-92 en un partido en el que el equipo de Ricky Rubio nunca dio opción a los visitantes que por momentos llegaron a perder de 26 puntos.

El base titular de los Cavaliers, Darius Garland, fue el máximo anotador del partido, con 24 puntos a los que sumó 3 rebotes, 6 asistencias y 1 robo. Su compañero, el pívot Jarrett Allen, que se ha convertido en uno de los mejores centros del Ese, volvió a repetir un doble-doble con 13 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

Otra de las torres de los Cavs, el novato Evan Mobley, se quedó al borde del doble-doble con 16 puntos, 9 rebotes, 1 asistencia, 2 robos y 5 tapones. Mobley, uno de los mejores novatos de esta temporada, es el primer “rookie” de la NBA en 30 años que alcanza números tan altos en un partido.

Darius Garland gets a sliver of airspace and lets it fly. This is what we wanna see. That jumper is lethal. pic.twitter.com/Hz6sAKus7p

— Brayden Todd (@BraydenBallin) December 9, 2021