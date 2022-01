(VIDEO) Los Bucks vapulean a los Warriors y los Grizzlies suman 11 victorias seguidas

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EEUU.- Los Milwaukee Bucks vapulearon este jueves a los Golden State Warriors en una jornada en la que los Memphis Grizzlies continuaron su paseo triunfal al sumar su undécima victoria seguida y los Brooklyn Nets se estrellaron en casa frente a los Oklahoma City Thunder.

Al margen de los cinco partidos del día, la NBA dejó dos titulares: el paso por el quirófano de Damian Lillard por una lesión en los abdominales y por la que se perderá al menos seis semanas con los Portland Trail Blazers; y el traspaso de Cam Reddish, Solomon Hill y una segunda ronda del draft a los New York Knicks a cambio de Kevin Knox y una primera ronda para los Atlanta Hawks,

BUCKS 118 – WARRIORS 99

Los Milwaukee Bucks despedazaron a los Golden State Warriors en un partido que ganaban por 39 puntos al descanso y en el que un Giannis Antetokounmpo todopoderoso logró un triple-doble de 30 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias.

