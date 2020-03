(VIDEO) Los Backstreet Boys cantan “I want it that way” desde sus casas durante cuarentena

Los integrantes de la banda estadounidense de pop Backstreet Boys han interpretado la canción "I want it that way" durante un concierto realizado desde sus casas para recaudar fondos para combatir el coronavirus. La agrupación musical se volvió a reunir de manera virtual para su participación en el iHeart Living Room Concert for America, concierto que realiza Elton John para actos de beneficencia. Según se aprecia en un video, la canción empieza con Brian Littrell en el salón de un estudio en su casa, donde luego se suma AJ McLean, sentado en el piano de su residencia en la ciudad de Los Ángeles. Luego Nick Carter, en la ciudad de Las Vegas, se une en la canción con Howie Doroguh, que está en Orlando. Posterior a esto se suma Kevin Richardson desde Los Ángeles, con unas entradas muy bien realizadas tal cual se grabó en la pieza original. El video muestra cómo cada uno sincronizó perefectamente su entrada y sus estribillos, mientras en el fondo de los cortes se puede ver a los hijos de uno los intérpretes mientras se ríen y cantan, y tocan instrumentos. El video se ha vuelto viral en las redes sociales, además ha causado nostalgia en la generación de inicios de la década del 2000 que creció escuchando los éxitos de los Backstreet Boys.