(VIDEO) Los animales no deben comer chocolate, afirma veterinaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La veterinaria Aida Mercedes invitó a las personas a tener precaución con los alimentos que ingieren sus mascotas, debido a que no todas les favorecen.

En muchos casos no se trata de conservantes añadidos a los alimentos, sino que simplemente hay cosas que las mascotas no deben consumir, porque son para consumo humano y su organismo no las acepta; por tanto, la veterinaria expone que el hecho de que a los animales les gusten ciertos productos no quiere decir que sean buenos para su salud.

En el caso específico del chocolate, puntualizó que este adictivo dulce no es digerido por el organismo animal, gracias a que contiene teobromina: una sustancia similar a la cafeína que le podría causar daños en el hígado.

“Chocolate termina siendo tóxico tanto para perro como para gatos, el chocolate tiene teobromina y esto ellos no lo metabolizan, lo que le va dañando hígado, mientras más puro el chocolate más emergencia puede generar”, emitió.

Durante una entrevista realizada por Manuel Meccariello en el programa “Manuel & Hermes Magazine”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el especialista indicó que los animales no deben consumir vegetales como el ajo y la cebolla, argumentando que estos provocan anemia.

(Ver a partir del minuto 26: 06).

“No deben tomar alcohol ni café, eso se cae de la mata, pero hay gente que se lo da. Eso causa un daño terrible. También el xilitol que viene mucho en productos con chicle o de dieta humana, esto es sumamente tóxico para ellos”, indicó.

Cuidado

Puntualizó que el espacio entre cada baño debe ser mínimo de quince días en el caso de los perros. Sobre los gatos indica que no deberían ser higienizados por los humanos, porque estos lo realizan de manera independiente.

“El gato se acicala solo, solo se debe bañar en caso de que tenga algún sucio pegado o si dura mucho tiempo en la clínica y regresa a la casa nuevamente donde hay más gatos, entonces en ese caso se hace una transmisión de olores para que se vuelva a aceptar”, comentó.

Relacionado