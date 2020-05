(VIDEO) Los afectados por el coronavirus llegan a 9,095 en la República Dominicana

View this post on Instagram

El ministro de Salud Pública (@saludpublicard), Rafael Sánchez Cárdenas, manifestó este jueves que en las últimas 24 horas se registraron 11 fallecimientos por coronavirus, mientras que 288 personas se han contagiado para un total de 9,095 casos. Al leer el boletín de hoy, el funcionario indicó que el número de fallecidos en total es de 373, con una tasa de letalidad de 4.10%. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD