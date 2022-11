(VIDEO) Los actores secundarios salvan a los Lakers en la prórroga

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Un triple salvador de Matt Ryan para forzar la prórroga, un partidazo de Lonnie Walker y una sólida actuación de Russell Westbrook saliendo desde el banquillo le dieron este miércoles a Los Angeles Lakers su segunda victoria seguida al superar a los New Orleans Pelicans (120-117).

Después de ir ganando por 16 puntos en el tercer cuarto, los Lakers (2-5) ya veían su sexta derrota en el casillero al ir perdiendo de 3 con 1.6 segundos en el reloj y tiros libres para los Pelicans.

Sin embargo, Dyson Daniels falló los tiros libres y los Lakers mandaron el partido a la prórroga con un triple excepcional de Ryan sobre la bocina y desde la esquina.

NBA: LeBron, AD & Lonnie combined for 68 PTS in the @Lakers' OT victory! #LakeShow@KingJames: 20 PTS, 10 REB, 8 AST, 2 BLK@AntDavis23: 20 PTS, 16 REB, 4 BLK@lonniewalker_4: 28 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/gc8UytKlqO

— Seth Pratt (@Seth__Pratt) November 3, 2022