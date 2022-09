(VIDEO) Logoterapeuta llama a identificar positividad de los ideales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La logoterapeuta peruana Luisa Pareja Nolte, define la voluntad de sentido como el deseo de encontrar en la luz en medio cada situación que hace al individuo enfrentarse con sus propias costumbres y emociones.

“La voluntad de sentido es la voluntad responsable que utilizamos en cada instante de nuestra vida, hemos utilizado primero la libertad de voluntad y cuando tenemos esta, utilizamos la voluntad de sentir que es aplicar la libertad responsablemente”, emitió.

El hombre es capaz de vivir y morir defendiendo sus ideales; por tanto, para la especialista es importante que las personas identifiquen qué tan positivos son sus valores, argumentando que dependiendo del entorno en que se desarrolla, cada ser humano tiene una responsabilidad, que resulta de los valores y de las normas que forman su actitud.

Al ser entrevistada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, comentó que lo ideal es que cuando una persona se da cuenta que no recibió una educación de beneficio o que no fue la mejor, debe revolucionarse para poder dar lo mejor de sí.

(Ver).

“Cada núcleo familiar desarrolla este tipo de cultura y creencias que hacen que una familia, unos hijos, unos padres, sean en beneficio de la sociedad o no. Cuando nosotros ponemos como pretexto: no tengo tiempo o a mí no me enseñaron o que se las arregle solo, ya estamos negando esa voluntad de sentido a los jóvenes y los niños ”, expuso.

Comentó que en la actualidad las “personas vivimos inmersas en el trabajo y vemos la luz, esa luz que siempre está ahí, tratando de que tú la alcances de la mejor manera, entonces debemos utilizar nuestra voluntad de sentido”.

La especialista recomendó enfrentar los miedo, adoptar una buena actitud, analizar al mirarse en el espejo cuales cosas se pueden cambiar para mejorar y cuáles cualidades físicas debemos amar aunque no sean las que más nos gustan.

Relacionado