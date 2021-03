(VIDEO) Locutor Juan La Voz: El amor propio y la autenticidad me han hecho conectar con la gente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El locutor Juan Francisco Núñez Báez conocido artísticamente como “Juan La Voz”, manifestó que ha podido lograr conectar con una gran cantidad de personas a través de su contenido en las redes sociales basado en el amor propio, la autenticidad y el reencuentro del individuo consigo mismo.

“Lamentablemente en la sociedad que vivimos hoy en día hay una carencia de amor propio y de inteligencia emocional, pero producto de este mismo contenido me he dado cuenta que cada ser humano quiere conocerse a sí mismo”, manifestó.

Núñez Báez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Laurie Peña, en el programa “Novedades” que conduce junto a Paloma de la Cruz, y que se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 04:53).

Indicó que por sus estudios en el área de psicología y lo que venía haciendo previamente en el programa radial “Otra Cosa Radio Show”, junto a la comunicadora Yelitza Lora, se incentivó a buscar en sí mismo lo que podía lograr y hacer sentir con su voz.

En ese sentido, indicó que empezó a desarrollar poemas y narraciones en Instagram y a mantenerse en contacto con sus seguidores, asegurando que esto lo ha ayudado a crear un alto nivel de empatía con sus oyentes, y al mismo tiempo, a crear contenido más enriquecedor.

“A mí me sorprendió mucho un día que me levanté con un audio de una persona que me dijo ‘yo estoy pasando por un proceso de quimio y cada vez que yo escucho tu audio, tú no te imaginas lo que haces en mí‘. Ya imaginas cómo yo me puse”, manifestó.

Expresó que el proceso del proyecto ha significado algo maravilloso y tiene en planes seguir creando contenidos diversos, donde las personas puedan reencontrarse consigo mismas, así como trabajar por conectar cada día con una mayor cantidad de público.

“A través de cada comentario, de cada gesto, de cada expresión, aún fuera de lugar, entiendo que cada persona quiere dejar expresado un poquito de lo que siente y en base a este contenido he podido descubrir muchas cosas”, manifestó.

Actualmente el veterano de la locución labora para su propia marca, y cuenta con un estudio de grabación donde ha llegado a realizar voz en off para diferentes marcas, entre las que mencionó Banreservas, Claro Tec y Seguros Universal, además de servir de voz para eventos en vivo.

Agregó que ahora se encuentra trabajando en un proyecto con el cantante Carlos Centeno, con quien tiene pensado lanzar un audio libro próximamente.