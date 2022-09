(VIDEO) Lockward cree listado salió de PGR influenciado por un poder “grande en medios de comunicación”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El jurista Ángel Lockward se cuestiona las intenciones que hay detrás de quienes “enviaron de manera masiva a los medios de comunicación” el listado donde aparece junto a otras personas que recibieron pagos por bienes expropiados, en la investigación abierta en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, tras considerar que no hay mucha novedad en el mismo.

En ese sentido, reafirmó su versión de que el informe que se ha estado debatiendo “es inexistente” y aunque aclaró que no cree que la magistrada que dirige el caso tuvo algo que ver con la filtración de la lista, sí considera que salió de la Procuraduría General de la República, influenciado por un poder “muy grande en los medios de comunicación”.

“Hacer las cosas bien no le hace mal a nadie y tampoco creo que la Procuraduría sabía que ese documento estaba mal hecho, le llevaron un documento se le asombraron los ojos con las cosas que ahí dice y se procedió a iniciar un expediente penal, yo no lo veo mal, si fue que lo llevaron mal, si fue que no sabían solo bastaría con corregirlo”, comentó.

Durante una entrevista realizada por Edward Ramírez, Aneudy Ramírez y Samuel Sierra en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV Lockward pronunció que está consciente de que a la Procuraduría “le llevaron un insumo de mala calidad, que hedía mucho y ellos procedieron”.

“La palabra filtrar yo creo que no aplica, porque filtro es cuando una cosa va de mucho a poquito, esto fue masivo y tuvo que ser alguien de la Procuraduría, porque fue masiva, pero quiero que quede claro que no creo que tuvo algo que ver con esto, porque eso no le aportaba nada al proceso, eso solo agrega críticas al proceso”, expresó.

Puntualizó que para que exista un informe real, este debe realizarse en virtud de los artículo 69-10 y 138-2 de la Constitución que ordenan y ratifican el debido proceso, donde el contralor emite una resolución y acredita el procedimiento, enfatizando que esto no se realizó en ningún momento.

“Antifraude no sabe trabajar, ¡son ignorantes!”

El jurista consideró que, el presidente cometió un error al crear la “Unidad Antifraude” de la Contraloría General de la República, que entre otras cosas, opera al margen de la ley y fuera de los controles del contralor.

“Unidad Antifraude hizo un trabajo muy malo. Yo no tengo ninguna duda de que actuó con ignorancia inadmisible o de mala fe, la unidad, eso yo lo dije y lo repito de la unidad Antifraude, creo que el presidente cometió un error creando esa unidad, que es ilegal, que está al margen de la ley y que está actuando fuera de los controles del contralor general de la República, creo que cometió un error y creo que debería corregirlo”, comentó.

“Yo no le di ni al Penco”

Tras referirse a declaraciones que afirman que del dinero que recibió, por las expropiaciones, fue utilizado para beneficiar a determinado sector, Lockward citó “el destinatario de mis fondos fui yo, yo no recibí fondos para dar, para que dieran a funcionarios públicos ni a políticos de la oposición, porque yo me opuse”.

“Al único político que yo ayudé, legalmente con dinero mío, lícito, fue a mí candidato, yo no he dicho más de ahí. Mi candidato era Luis y Luis es mi presidente”, exclamó.

Asimismo, validó que su oficina recibió el monto de unos RD$75 millones de honorarios en un contrato de cuota litis y argumentó “que eso no tiene nada ilegal”; por tanto, no le presta mucha atención a esos comentarios.

