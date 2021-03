(VIDEO) Lo que dijo el cantante Nacho sobre el controversial comentario de Arcángel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El popular cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, se pronunció a la polémica generada entre los artistas Arcángel y Anitta, suscitada por sus diferentes posiciones frente a la práctica de subir fotografías en redes sociales con poca ropa, especialmente por mujeres, y que según el criterio del puertorriqueño no deberían ser consideradas como damas.

El comentario de Arcángel rápidamente generó reacciones negativas en las redes sociales, entre ellos la cantante brasileña Anitta, quien percibió su afirmación como una creencia de que las mujeres que se fotografían con escaso vestuario no merecen respeto.

En tanto, el también compositor venezolano, quien actualmente se encuentra residiendo en República Dominicana para cumplir compromisos laborales, se sumó a la polémica sobre lo cual opinó que “la mayoría de los ‘ismos’ son nocivos, incluyendo el feminismo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho “Miguelito” Mendoza (@nacho)

En el audiovisual, publicado en la cuenta de Instagram, el artista intentó visibilizar que el respeto debe ser generalizado tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, Arcángel hizo especial énfasis al respeto hacia un género en específico, en este caso, el femenino.

“Yo no digo que está mal salir con el cul* pelado en las redes, sino está mal para ti (…) Pero no todo el mundo tiene que aceptar tu perspectiva, porque otras personas podrían sentirse ofendidas (…) La igualdad no puede ser a conveniencia o selectiva, la igualdad es igualdad, porque sino, es acomodo y utilidad. Y cuando entendamos que el respeto es cuestión de humanidad y no de géneros, entonces, habrá una mejoría”, sentenció Nacho.

El artista concluyó expresando que “¿Lo que hizo Arcángel está mal? ¡Sí! Pero creo que una acción que habla bien de él, es haber pedido disculpas, y darle valor no solo a la mujer, sino a todas las personas”.