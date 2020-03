(VIDEO) Lluvias causan inundaciones en sectores de Sosúa

View this post on Instagram

Lluvias causan inundaciones en sectores de Sosúa EL NUEVO DIARIO, SOSUA.- Debido a las frecuentes lluvias que se han registrados durante este lunes, en el municipio de Sosua, Puerto Plata, se informó que varios de ríos, arroyos y cañadas se han desbordado dejando a varias localidades incomunicadas. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord