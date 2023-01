(VIDEO) Llora sin parar la madre de la bebé robada en hospital de Los Mina

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con el alma partida, y llorando a lágrima viva, asoma sin fuerzas a una ventaja la madre de la bebé robada en la maternidad de Los Mina.

Ella, Geralis Payano, es la joven de 20 años que no para de llorar, porque no ha podido sentir el calor de su criatura, no la ha podido acariciar el fruto de su dolor, ni amamantar… en fin, no ha podido ser madre luego de haber parido con cesárea el jueves.

Una madre sin hija, porque uno o varios desalmados le arrancaron a su pequeñita. Así le arrabataron la vida, dejándola con tan poco aliento que ahora solo puede mirar al cielo y pedir un milagro.

Llora, llora, con su corazón de madre destrozado por una alevosa felonía. Sus lágrimas estremecen, quebrantan al más fuerte y conmueven a los testigos.

“Yo tengo dos noches que no duermo, no como, no siento. Nadie me dice nada, yo espero que mi niña aparezca, hago un llamado al presidente Abinader”, dice con voz rota.

Y estalla en llanto y clamor: “Ay Dios mío, ay mi Dios”.

Estremecimiento

“Mira la madre como está en esa habitación, eso es lo que me parte el alma y me pongo en el lugar del otro; nadie sabe los sufrimientos que está pasando esa madre, esas son las cosas que a mí me conmueve; hasta que no pensemos en el otro, todo el tiempo vamos a estar así”.

Es la voz de alguien que habla impotente en un video, captado allí mismo en la maternidad de Los Mina, donde ocurrió la desgracia que arruinó el alma de la madre que no es madre.

Ella angustiada mira al cielo pidiendo un milagro, como suplicando que le devuelvan a su niñita, esa que llegó para irse fugazmente… es el llanto desesperado de una madre desgarrada.

