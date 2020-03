(VIDEO) Llegan al país estudiantes dominicanos evacuados desde Wuhan

View this post on Instagram

Dominicanos que estuvieron en cuarentena en Ucrania regresan al país Cinco jóvenes estudiantes dominicanos fueron sacados desde la ciudad de Wuhan en China y llevados hasta Ucrania, donde permanecieron por varios días, esperando agotar el proceso de cuarentena, el cual superaron sin presentar síntomas de la enfermedad, según el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Llegaron a Nueva York la mañana de este sábado, y posteriormente a la República Dominicana. #elnuevodiariord