(VIDEO) Llegan a RD 12 dominicanos que pidieron ayuda a Gonzalo Castillo para regresar desde Boston

Arribaron al país este martes otros 12 dominicanos que pidieron ayuda al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ), Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), para regresar a territorio nacional desde Boston, a fin de estar con sus seres queridos. "Mediante el Plan de Acción Unión Familiar hemos llevado tranquilidad y felicidad a cientos de hogares dominicanos. Hoy trajimos desde Boston a 12 compatriotas de la diáspora que anhelan estar en su país. Vamo' arriba. A trabajar", dijo Castillo en un comunicado.