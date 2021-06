(VIDEO) Llaman al presidente Abinader a no permitir aumento de un 100% al precio del pan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Daurin Muñoz hizo este martes un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que se reúna con los productores de pan y no permita que aumenten de RD $5 a RD $10 pesos dicho producto, ya que consideró un abuso aumentar un 100% al alimento de primera necesidad.

“El Gobierno no debe permitir que aumenten de manera desconsiderada un producto tan necesario y tan vital para los dominicanos. No le suban RD $2, ni RD $3, aquí todo se está redondeando, es de RD $5 a RD $10, parece que el peso unitario no existe”, sostuvo.

Muñoz emitió sus comentarios durante su participación en el programa Cebolla News, el cual conduce junto a Rubén Franco, Aneuris Mercede y Alezaimy Veras, y que se transmite a través de la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 02:23).

Consideró que permitir que dicho producto aumente $5 pesos sería “una estocada para el bolsillo del dominicano, el cual sigue ganando lo mismo y ahora va a necesitar el doble de dinero para poder comprar el pan”.

“Ojo con esto Gobierno, lo que queremos es que el pan se siga vendiendo a RD $5 pesos por la estabilidad económica y alimentaria del dominicano, y en un segundo lugar por la imagen de ustedes”, agregó.

Dijo también que hay muchos productores que se están aprovechando de la situación de pandemia “para aumentar de manera desconsiderada y desproporcionada” los productos alimenticios de primera necesidad.

Además, señaló que según lo expresado por el presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), Luis Miura, no existen las condiciones para que se dé un aumento en el precio de dicho alimento.

“Ojalá y sea que quieran pescar en río revuelto, pero lo que queremos es que el pan se siga vendiendo a $5 pesos”, reiteró.

Relacionado