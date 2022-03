(VIDEO) Llaman al presidente a tomar medidas drásticas en IDAC por “irregularidades” detectadas en auditoría

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La analista política Yineuri Díaz denunció este martes que en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), se realizó una presunta auditoría en semanas anteriores por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), que arrojó “irregularidades importantes” y los resultados no habrían sido revelados y llamó al presidente Luis Abinader a intervenir ante esa situación.

“Se le hizo una auditoría al programa de seguridad operacional, donde se reveló que hay varias irregularidades que incluso habíamos denunciado en este programa y hacemos un llamado al presidente, nueva vez, a que ponga el ojo en el IDAC, porque lo que está pasando ahí atenta con lo que le costó tanto al país que fue la categoría I”, señaló.

La también experta en defensa y seguridad nacional se refirió al permiso que otorga la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), para que las aeronaves de matrículas dominicanas puedan ingresar al país norteamericano.

Díaz emitió sus comentarios junto al comunicador Alberto Tavárez, en el programa “Alternativa”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 43:43).

En ese orden señaló, que el 80 % de los turistas que llegan al territorio nacional lo hacen por la vía aérea y además, el turismo es la principal actividad económica del país y la situación que describe estaría atentando con esa actividad económica.

Sostuvo que la IDAD, en la pasada gestión de gobierno, ocupó los principales lugares a nivel internacional y República Dominicana llegó a ocupar el cuarto lugar de Centroamérica y el Caribe en lo que eran estándares de aviación civil.

“Pero actualmente se le hizo una auditoría a la República Dominicana por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional en todo lo que tiene que ver con la seguridad operacional de la aviación civil y resultó que el país no cumple con los estándares de la organización, esto es algo muy grave”, insistió.

Aseguró que la semana pasada se volvió a hacer otra auditoría en cuanto a los programas que estarían deficientes, cuando estuvo en el país Melvin Cintón, director regional de la OACI, quien a juicio de Díaz vino a colaborar porque República Dominicana no está cumpliendo con los estándares a nivel internacional en este aspecto.

“Señor presidente, es obvio que no están cumpliendo con los estándares, porque aunque usted puso ahí una persona que es abogado y especialista en aviación el subdirector no es una persona técnica y aunque el director no sea técnico, el subdirector sí debería serlo para poder dirigir”, agregó.

Relacionado