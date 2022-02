(VIDEO) Llaman al director de Bienes Nacionales a prestar atención a demanda por pago de prestaciones laborales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador Mariano Abrue pidió al director de Bienes Nacionales, César Cedeño, prestar atención a la demanda en daño patrimonial por RD$10 millones que le fue interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por un periodista para que le sean pagadas sus prestaciones laborales, tras sugerirle no permitir que se afecte su imagen por una desvinculación que ocurrió en otra administración.

“César Cedeño, usted es un hombre de nación, un político respetado, una persona que de solo mencionar su nombre inspira respeto, no deje caer eso por algo con lo que usted no tuvo que ver, ¿por qué?, porque a ese señor quien lo contrató no fue usted, en el 2018 ese señor sale de ahí, entonces usted con lo que tiene que ver es con cumplir la sentencia”, expresó.

El comunicador se refirió a que el director de Bienes Nacionales fue demandado en daño patrimonial interpuesta ante el Tribunal Superior Administrativo por el periodista Víctor Castillo, quien lo acusa de desacatar una sentencia que ordena el pago de sus prestaciones laborales.

Emitió sus comentarios junto a los comunicadores Eddy Pérez y Janssen Valdez, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, y los espacios televisivos Si TV, Ruta 66 y Latina TV en la región Este, y en Estados Unido, Festiva TV.

(Ver comentarios a partir del minuto 1:01:34).

Abreu reveló que el periodista de quien se trata es una persona que está muy enferma, y además, duró 18 años en esa institución, por lo que apeló para le sean pagadas sus prestaciones laborales.

“Páguenle su dinero, ¿van a esperar que se muera, lo están ahogando para que no pueda ni comprar sus medicamentos, es una maldad?”, criticó.

Asimismo, cuestionó por qué el titular de una institución se estaría resistiendo a cumplir con una sentencia definitiva que ordena el pago de sus prestaciones laborales a un exservidor público por sus años de servicio, y reiteró su llamado a Cedeño para que atienda el dictamen del tribunal.

