(VIDEO) Llaman a empresarios a invertir en frontera y aprovechar beneficios de Ley de Desarrollo Fronterizo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por Santiago Rodríguez y presidente de la Comisión Permanente de Asuntos Fronterizos, Esteban Antonio Cruz, hizo un llamado a todo aquel empresario que quiera invertir en la frontera a que lo haga en estos momentos, porque con la nueva Ley 12-21 que crea una Zona Franca Especial de Desarrollo Fronterizo tendrán varios beneficios como son la exoneración de impuestos.

“Ya la ley es nueva y está por 30 años. El empresario va a invertir en una empresa, si la ubica en la frontera, que tendrá muchas excepciones de su materia prima, todos estos beneficios con el único objetivo de que los empleos se queden en esa región que tanto lo necesitamos”, expresó.

Cruz emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los comunicadores Jaime Rincón, Aneudy Ramírez y José Díaz, en el programa El Nuevo Diario en la Tarde, el cual se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 43:00).

Sostuvo que la ley aboga porque los empresarios que invierten en la frontera tengan mano de obra que sea oriunda de la zona en la cual están instaladas sus empresas, para así incentivar a que las personas se queden en sus ciudades y puedan ayudar a su desarrollo.

Aseguró que hoy en día las instituciones que están en la zona fronteriza del país cumplen con lo que establece la Ley 12-21, que sustituyó la 28-01, con la excepción de algunos sectores como son la agricultura y otros rubros productivos.

“Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Santiago Rodríguez Industrias San Miguel, y ahí tú puedes ir y hacer la prueba, no hay esa cantidad de haitianos trabajando, son dominicanos de la provincia y eso es lo que buscamos”, manifestó.

En otro orden, Cruz se refirió a los proyectos de ley que buscan la construcción de un muro en la frontera, y dijo que actualmente están contemplando unir las propuestas para llevar un solo proyecto a la plenaria del Congreso, cuando la Cámara de Diputados vuelva a abrir sus puertas.

“En lo personal, yo he dicho y sigo diciendo que para mí no es una solución en cuanto a la cantidad de haitianos que hay cruzando la frontera, no es una solución, pero puedo decir que palía un poco la situación”, agregó.

Dijo que el muro puede contribuir a que ocurra menos el robo de ganado, situación “que tiene a los ganaderos de Dajabón al volar por las esquinas”, pero no resolvería por completo el tema de la inmigración ilegal.

