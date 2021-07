(VIDEO) Lisbeth Genao: Acusaciones de Camila Cienfuegos son una lucha por buscar sonido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La estudiante de término de psicología Lisbeth Genao, quien fue acusada de intrusismo profesional por la psicóloga Camila Cienfuegos, declaró que nunca ha hecho nada que violente el Código de Ética y Disciplina del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) y manifestó que la citada especialista con sus denuncias en las redes sociales ha denotado su lucha por “buscar sonido”.

“Yo entiendo que si quiere hacer una lucha lo puede hacer de la manera correcta, pero cuando veo esos ataques en Instagram a mí no me parece una lucha por la carrera, me parece una lucha por llamar la atención y por buscar sonido, así mismo como ella lo tiene en su usuario”, expresó.

Genao emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por Mihail García, en el programa El Nuevo Diario en la Noche, el cual se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:26).

Contó que todo inició el pasado mes de junio cuando recibió una invitación para reunirse con la doctora Ana Simó, la que dijo le planteó trabajar juntas para que sirva como una especie de puente entre el Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi) y los estudiantes de la carrera.

“Yo feliz empiezo a trabajar el 7 de junio en el Codopsi, todo iba super bien hasta el lunes de la semana pasada cuando empiezo a recibir ataques mediante las redes sociales de una chica que yo ni siquiera conozco”, expresó.

Indicó que a partir de ese momento Cienfuegos, la que dijo nunca haber visto, empezó a atacarla mediante las redes sociales y a acusarla de realizar tareas propias del profesional de la psicología, por lo que procedió a actuar por la vía legal.

Aseguró que es totalmente falso que haya hecho cosas que violan el código de ética y disciplina del Colegio Dominicano de Psicólogos, y puntualizó que los talleres que ha impartido forman parte de la materia prácticas supervisadas II.

“En prácticas supervisadas I di un taller y en prácticas supervisadas II impartí otro, y en ambos talleres había una persona que me supervisaba y están grabados en mi computadora”, acotó.

En este conflicto también se encuentra involucrada la psicóloga Ana Simó, luego de que días atrás se haya vuelto tendencia en las redes sociales una serie de conversaciones que supuestamente tuvo Simó con Cienfuegos, y en la que la primera le pidió a esta última atacar a intrusos de la profesión.

Relacionado