(VIDEO) Lino Rivera: “Aunque clasificamos, no hemos jugado bien”

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PUERTO RICO- El primer pasó fue dado. Los Toros del Este (@torosdeleste), de la República Dominicana ya se clasificó a la segunda ronda de la Serie del Caribe, luego de vencer este martes a los Astronautas, de Panamá por 4-3, sin embargo, el dirigente Lino Rivera entiende que no se ha jugado bien. En rueda de prensa en Estadio Hiram Bithtorn, Rivera explicó que los jugadores deben tener un plan cada vez que vayan al “home plate”, ya que la ofensiva ha estado ausente en los primeros partidos. Por: @williamaish @seriedelcaribe @lidomrd Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord