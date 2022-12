(VIDEO) Limber Cruz asegura mentiría si dice que en la agricultura dominicana se puede vivir sin los haitianos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Agricultura Limber Cruz sostuvo este miércoles que estaría mintiendo si dice que en la agricultura y la construcción del país se puede vivir sin los haitianos, porque en esos sectores en los que existe una participación importante de esa mano de obra.

No obstante, sostuvo que lo importante en este caso es tener un plan de regulación de extranjeros en el territorio nacional, incluyendo los nacionales haitianos, y aseguró que el Gobierno lo tiene.

“Son acciones combinadas que tenemos que hacer porque tú decirle ahora al país que podemos vivir en la agricultura y en la construcción sin los haitianos creo que es hablarle mentira a la República Dominicana, entonces yo no hago eso”, expresó.

Cruz fue entrevistado por los periodistas Enrique Mota, Rafael Zapata, Julia Muñiz y Glenn Davis Felipe, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, luego de sostener un breve conversatorio e intercambio de ideas con Persio Maldonado Sánchez, director del periódico.

(Ver programa).

Señaló que ya se empezó el proceso de regularización con la industria bananera para carnetizar a la mano de obra haitiana, sin embargo, la situación de falta de instituciones en Haití ralentiza el plan.

“Empezamos por la parte de la línea noroeste con el banano y tienen un carnet bastante inteligente, hasta con código QR para que sean también regularizados en el área y no que ellos después de que consigan su carnet se vayan a otra parte del país”, expuso.

Por otro lado, destacó que la semana pasada el presidente Luis Abinader les hizo entrega de un conjunto de maquinarias agrícolas, 235 equipos en total, para que tengan más incidencia en la producción del campo, y esto combinado con una serie de facilidades que le han estado dando al sector privado, tal como es la preparación de tierra totalmente gratis.

“Esa mecanización obviamente elimina una serie de necesidades de mano de obra que pudieran irse reduciendo en la medida que nosotros vamos implementando y sustituyendo esas actividades, entonces en eso estamos trabajando, es una acción combinada de más maquinaria y más uso de la tecnología”, acotó.

Fiona

El ministro de agricultura señaló que las provincias del Este que fueron fuertemente afectadas por el huracán Fiona en septiembre no producen todos los rubros de la canasta básica, a diferencia de otras partes del país, por lo que en el proceso de recuperación de esos territorios han implementado distintas estrategias para garantizar los alimentos necesarios a sus pobladores.

“Hemos desmontado todos los árboles sombras que cayeron sobre el cacao y el café, tratar de preparar, arar y combinar productos de ciclo corto con productos de ciclo de mediano y largo plazo, porque tú tienes que impactar la producción con los productos que están en menos de cuatro meses”, acotó.

También, el funcionario aseguró que en todas las provincias han realizado el pago de los mil pesos por tarea de tierra que ofreció el presidente Abinader para compensar los daños dejados en las plantaciones agrícolas por los vientos de Fiona.

No obstante, dijo que siguen apareciendo productores que también exigen ese pago y aseguró que están haciendo un listado de esos agricultores para regresar a sus provincias, entre ellas Hato Mayor y El Seibo.

“Que no se desesperen porque si hay un productor que tiene una parcela que fue afectada, pues en la proporción que fue afectada se les darán los mil pesos, no te digo que no se queden algunos y que haya uno que se pase de sabroso, todo eso pasa en esos programas, pero estamos tratando de hacer auditorías y de llevar el programa como entendemos que debe ser, y eso lo hace más lento”, puntualizó.

Alimentos en diciembre

Cruz señaló que el consumo de varios productos se dispara durante las festividades navideñas, sin embargo, aseguró que ya se han reunido con el presidente de la República para hacer las evaluaciones de lugar y suplir la demanda en esta época del año.

“La gente consume en diciembre un 60% más de papa que en los meses normales, el pollo es otro de los productos que aumenta, hay que agregarle dos millones de unidades más en diciembre, también tenemos el consumo del cerdo, las hortalizas, todo eso aumenta de precio, pero con la evaluación que hicimos todo eso está bastante controlado”, apuntó.

Garantizó que la población dominicana tendrá alimentos suficientes en diciembre, y no solo para la población local, sino también para los visitantes extranjeros que deseen pasar el asueto navideño en República Dominicana.

Relacionado