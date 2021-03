(VIDEO) Lillard anota 44 puntos y mantiene ganadores a los Trail Blazers

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El base Damian Lillard volvió a liderar el ataque de los Trail Blazers de Portland al conseguir 44 puntos, incluidos 10 seguidos en la recta final del partido, que contribuyeron al triunfo por 123-119 ante los Kings de Sacramento, el quinto consecutivo que ganaron al equipo californiano., informaron este viernes medios deportivos.

El pívot turco suizo Enes Kanter se erigió en el líder indiscutible en el juego interior con un doble-doble de 22 puntos y 21 rebotes con los Blazers.

Junto a Lillard, que terminó con ocho triples, el veterano ala-pívot de origen puertorriqueño Carmelo Anthony, que salió de reserva, anotó 16 puntos y completó la lista de los tres jugadores de los Trail Blazers que tuvieron números de dos dígitos.

