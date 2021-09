(VIDEO) Ligia Amada refuta declaraciones de García Fermín sobre becas; cuestiona “por qué habla mentiras”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, cuestionó este martes por qué el actual ministro de esa institución, Franklin García Fermín, quiere quitar mérito a pasadas gestiones, al tiempo en que aseguró que es “totalmente falso” que sea la primera vez que en República Dominicana se haya otorgado 10 mil becas nacionales e internacionales en un año.

“Yo respeto mucho al ministro, él es un hombre muy decente, pero yo no le voy a aceptar que hable mentiras que me perjudique, yo tengo por norma lo siguiente, yo no robo trabajo ni gloria de nadie, pero lo mío lo defiendo como gata boca arriba”, manifestó la exfuncionaria.

Melo ofreció sus consideraciones durante una entrevista realizada en una visita de cortesía ofrecida al medio El Nuevo Diario y al director del periódico, Persio Maldonado Sánchez.

También sostuvo que Fermín exagera cuando atribuye como logros de la actual gestión el lanzamientos de programas formativos en colaboración con universidades extranjeras, cuando los mismos planes fueron, según expresó, lanzados mientras ella dirigió esa institución.

“Él exagera, en una entrevista vi que programas que fueron iniciados en la gestión que yo dirigí, él los está anunciando como si fuera primera vez, y te voy a poner un ejemplo, en el 2008 yo creé un programa con la embajada americana para aumentar las becas Fulbright, pagando entre la embajada americana y el MESCyT, ya hay muchas promociones”, expuso.

De igual forma, dijo que es “otra mentira” el tema del amiguísimo en cuanto al otorgamiento de becas, específicamente durante su gestión, y en ese sentido, invitó al ministro Fermín a investigar con los hijos de funcionarios y miembros de partidos políticos para que pueda determinar si verdaderamente hubo amiguísimo.

“¿Por qué quiere desacreditar una gestión anterior?, yo quisiera que sigan creando programas nuevos, a mí no me importa quién los desarrolle, lo que me importa es la educación, pero no estoy de acuerdo en que mienta, queriendo desconocer los logros de gestión anterior porque eso no es correcto”, insistió.

Importación de profesores

Ante la pregunta de si sería partidaria de que se inicie un proceso de importación de profesores para asignaturas específicas, la educadora dijo no estar de acuerdo con que se importen docentes para las aulas, más si para fortalecer la formación de maestros en las universidades.

También, sostuvo que por más esfuerzos que realicen las autoridades es imposible que se aplique la educación bilingüe en República Dominicana, porque “desgraciadamente” sólo se forman profesores para la enseñanza de esa lengua en el Instituto Cultural Dominico Americano, y no en las universidades del país.

“Es una pena porque en el curriculum dominicano se establece la enseñanza del inglés durante el tercer curso hasta el duodécimo curso, y ese dinero lo está gastando la Secretaría de Educación, pagándole a profesores que no saben nada de eso, oye, de inglés, francés, educación artística no están los profesores, pero el Gobierno está invirtiendo en eso”, agregó.

Déficit en educación

Al hablar del inicio escolar, la exministra puntualizó que en este regreso a clases no debe faltar el cumplimiento a los protocolos sanitarios, y además, manifestó estar de acuerdo en que se dediquen el resto de este año a lo que es la nivelación de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de lectura y matemáticas.

“Hay unos estudiantes que entendieron algo, unos que saben un poquito y otros que no saben casi nada, esos tres meses yo los dedicaría fundamentalmente a lectura y matemáticas, porque el mayor déficit que hay aquí en educación es la falta de compresión de la lectura”, manifestó.

También insistió en que se elimine la promoción automática, iniciativa que promueve a los niños de primero y segundo grado sin la necesidad de tomar examen, indicando que con este programa estos estudiantes llegan a tercer año sin saber leer, lo que dificultaría el resto de las enseñanzas.

“Yo he pedido en reiteradas oportunidades a ministros de Educación, que eliminen la promoción automática que yo misma implementé, porque no se cumplió como estaba previsto. Es muy difícil hacerla cumplir, porque aquí el profesorado hace lo que quiera, no hay una supervisión muy directa, que es otro de los fallos que tenemos”, sostuvo.

Agregó que todos los esfuerzos que puede dedicar el Ministerio de Educación en estos momentos deben estar enfocados a que los alumnos aprendan a leer, y a partir del año 2022 se imparta el contenido regular.

Concurso de Oposición

Al ser preguntada sobre las causas que pudieron haber ocasionado la cancelación del Concurso de Oposición Docente de este año, Melo consideró que fue un “error” por parte del Ministerio de Educación, no permitir que los maestros que culminaron la carrera de educación bajo la Ordenanza 09-15 del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, no tomarán la prueba.

Sostuvo que en efecto, los egresados de Educación si fallaron la prueba, al tiempo en que indicó que el país ha proliferado la formación de profesores con ciertas deficiencias porque solo ocho universidades siguen la Ordenanza 09-15.

“Hay proliferación, no hay ningún control de entrada, no lo tienen porque no están aplicando la 09-15, ¿por qué van a tener 48 mil estudiantes de educación en la UASD?, cuando su capacidad de absorción anual es entre cinco mil y seis mil”, expuso.

