(VIDEO) Ligia Amada declara «la ADP ha constituido un retraso a la educación dominicana»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La exministra de Educación, Ligia Amada Melo, sostuvo este lunes que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) «ha constituido un retraso a la educación dominicana» porque se ha concentrado mucho en exigir sus reivindicaciones y ha olvidado que es tan responsables de la calidad en este sentido como el Estado.

Dijo también que los profesores han trabajado para obtener sus reivindicaciones y las han recibido porque tienen buenos hospitales y han logrado aumentos de sueldos significativos, mas se habrían olvidado que son tan responsables de la educación como el Estado.

“Ellos se han concentrado en sus reivindicaciones, interrupción de docencia, no quieren ahora mismo el sistema de inducción que tiene el Ministerio para ayudar a capacitar a profesores que se acaban de graduar para el ejercicio, ellos se niegan a que se haga por ejemplo un sábado”, expresó.

No obstante, dijo que las últimas declaraciones de la ADP la dejaron contentísima porque dijeron que están comprometiéndose a colaborar más con la educación, lo que le indica que hay un interés de contribuir a la mejoría de la misma.

En la entrevista la educadora mencionó que hoy día los padres no están integrados al proceso educativo de sus hijos, lo que ha contribuido a que la sociedad dominicana haya venido deteriorándose en valores y económicamente.

“Por ejemplo en las escuelas públicas, la mayoría de estos niños proceden de hogares con muchas precariedades económicas, se dice muchas veces que los padres no se integran y es cierto, pero es que tampoco tienen condiciones para integrarse porque son tan pobres que su trabajo es básicamente buscar la subsistencia de ellos y sus hijos”, añadió.

Melo consideró que los profesores deben servir de estimulación en una sociedad que hoy se ve muy complicada y requiere mucha atención en lo que es salud mental porque se están promoviendo elementos negativos.

Sostuvo además que la educación va “muy mal” porque hay deficiencia en cuanto a lectura e, incluso, ahora muchos niños llegan al sexto grado sin saber leer y otros tantos más llegan a las universidades con poco nivel de comprensión.

Asimismo, indicó que otro problema grave que se está presentando en este ámbito es la violencia que se ha estado viendo en los centros educativos del país, lo que le parece inadmisible.

“Tiene que haber obligatoriamente una supervisión mayor dentro de la escuela y por supuesto una educación hacia la convivencia, hacia la tolerancia, hacia la paz, y otro problema grave que ustedes lo ven, de niñas embarazadas a temprana edad”, acotó.

De igual forma, consideró como un gran problema la desconexión que habría entre los profesores y la dirección del sistema, lo que está causando que no haya supervisión ni acompañamiento de los técnicos distritales.

Melo, en su condición de miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, aseguró que la organización partidaria que dirige Leonel Fernández está creciendo considerablemente y cada día se afilian más personas.

Indicó que están trabajando en el proceso de afiliación y al mismo tiempo están formando nuevas estructuras y viendo lo de la selección de sus precandidatos a cargos electivos, y en ese sentido precisó que sus candidatos, serán escogidos por encuestas y mediante una reunión del pleno, última que se usará para determinar su candidato presidencial.

También dijo que se encuentran estudiando los problemas del país, un tema que los tiene bastante preocupados porque se habrían venido multiplicando durante la presente gestión de gobierno.

“Está surgiendo la formación de plantillas, eso no se veía, la violencia sigue aumentando y ha llegado a unos niveles que hasta los niños porque eso de que un compañero le corte una mano a otro eso no se había visto en la República Dominicana y lamentablemente lo que se ve es como que el Gobierno no tuviera el control”, expresó.

Manifestó que el Gobierno, aunque quiera, parece que no puede controlar la situación porque el propio presidente Luis Abinader dijo que va a tomar en sus manos el control de la delincuencia, lo que dejaría ver una incapacidad de las autoridades competentes en resolver la problemática.

