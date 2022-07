(VIDEO) Líder juvenil exhorta a no dejar que “un pasado cruel defina el futuro”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Para el líder juvenil Alexander Castro, haber tenido un pasado cruel no es una desventaja, más bien lo ve como la circunstancia perfecta para que las personas puedan definir su personalidad y crear resistencia antes las adversidades de la vida.

“Creo que todos hemos tenido algún pasado cruel, yo creo que todo eso es necesario porque nos ayuda a crear resistencia y a conocer el corazón de cada persona. Luego de que una persona nos traiciona, nuestro corazón cambia y nos damos cuenta que cometimos un error al enfocarnos totalmente en esa persona”, emitió.

En una entrevista realizada por Krismeli Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Castro invitó a las personas a siempre mirar el lado positivo dentro de lo negativo, argumentando que todo en la vida viene con una enseñanza.

“De cada experiencia negativa uno puede aprender algo bueno. Yo te invito a que dejes atrás el pasado cruel y que desde hoy comiences a construir tú futuro, que te preguntes dónde tú quieres estar mañana y no basta simplemente con pensarlo o anhelarlo, debe llevarlo a una acción que nos encamine al éxito”, externó.

Precisó que el éxito surge cuando se junta la preparación con la oportunidad; por eso, recomendó a los jóvenes nunca dejar de obtener conocimientos, enfatizando que este nunca está demás.

“Si en este momento viene la oportunidad sin tú estar preparado, vas a fracasar, pero si estás preparado es cuestión de tiempo para que la oportunidad pueda surgir, puedas tener éxito y llegar donde quieres estar”, comentó.

El joven nativo de La Romana, narró que gracias a las experiencias que la vida le ha regalado a lo largo de su proceso formativo, hoy puede hablar a los demás de cómo una mala experiencia no puede definir su futuro.

“He sido formado por la vida, porque he pasado por muchos momentos difíciles, el hecho de no criarme con mis padres y mis hermanos fue algo que me afectó, nos criamos dispersos, pero lo importante es que estamos aquí y hemos seguido adelante”, subrayó.

