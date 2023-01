(VIDEO) Líder del ministerio Follow Jesús considera “absurdo” que personas crean que frases cambian vidas

Por Lidia Pinales.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Jonathan Aracena, líder del ministerio de evangelismo juvenil Follow Jesús, consideró que es “absurdo” que personas utilicen frases como “nuevo año”, “nueva vida” o “pasado pisado” cuando despiden un viejo año y se preparan para recibir el que viene.

Consideró que si de verdad las personas quieren experimentar cambios reales deben evaluar las cosas que están haciendo en la actualidad porque un cambio de fecha no son factores determinantes para lograr esas transformaciones en la vida.

“Tú dices 2023, nuevo año, nueva vida, pero qué estás haciendo para que esa nueva vida llegue porque si te mantienes haciendo lo mismo que en el 2022 lamentablemente vas a tener lo mismo”, apuntó Aracena al ser entrevistado en el programa “Con la Dra. Controversia” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En otro aspecto, Aracena señaló en el programa que los jóvenes actualmente se enfocan mucho en las cosas materiales que exhiben personas a través de las redes sociales, donde muestran lujos y riquezas y no en los procesos que conlleva llegar a esos niveles de vida.

Agregó que esas personas que muestran abundancias en las redes sociales solo suben los resultados y no los procesos, por lo que los jóvenes muchas veces piensan que todo eso es fácil y no conlleva sacrificios, pero esa no es la realidad.

“Mi consejo es que los jóvenes se enfoquen en construir sólido, en hacerlo con fundamento, con firmeza no con velocidad porque si van muy rápido no podrán ver las señales de peligro”, aconsejó.

Relacionado