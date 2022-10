(VIDEO) Líder de los cañeros: “He sido tratado con arbitrariedad por parte de las autoridades del Estado”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Jesús Núñez, presidente de la clase trabajadora de la Caña, afirmó este jueves que fue tratado de manera arbitraria por parte de las autoridades del Estado, cuando tenía pautado ir a Cuba a tratarse un tumor maligno, al ser detenido por agentes motorizados en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).

“Fui objeto de persecución, vigilancia, asechanza por organismo de seguridad del Estado, que andaban en motores y vehículos que nos siguieron hasta el propio aeropuerto, allí fuimos recibidos por tres individuos, uno mal vestido hasta con los tenis sucio y otro más o menos, me miraron de arriba a bajo por más de dos horas, en fin, todo fue un plan bien orquestado”, narró Núñez.

Siguió contando, que todo se trató de una estrategia de la Dirección Nacional de Migración, asegurando que han realizado varias protestas con fuertes concentraciones frente a esta institución.

“Hay una forma de deshacerse del líder de los cañeros y una de ella es esperando la muerte aquí, con atenciones médicas muy precarias, cuando se trata de un tumor como el mío”, declaró el presidente de los cañeros.

En cuanto a la investigación que hay en su contra, informó desconocimiento en torno al caso, “no sé cuál caso es ese, tampoco he sido notificado, yo creo que cuando un ciudadano tiene algún pendiente con la justicia, hay que notificarlo e informar, nadie es adivino”.

En ese orden dijo, que es un líder de los cañeros que lleva una lucha frontal con derechos adquiridos con el Estado para que reconozcan sus años de trabajo.

Reiteró que “Migración fue quien me detuvo, cuando me quieren despachar dicen que es la Procuraduría, luego la Fiscalía, el caso fue que me mantuvieron con un vaivén, me querían meter miedo, cuando estaba detenido, un tipo repetía este es el hombre y vino otro, diciendo -míralo ahí-, esas no son cosas normales”.

Destacó, que todo se trató para que su condición no sea tratada en Cuba, sino en el país, indicando que el sistema de medicamentos es altamente costoso.

Finalmente Migración otorgó un permiso a Núñez y este viajará este domingo 30 para que sea atendido en La Habana, a las 10:00 de la mañana por el mismo aeropuerto del incidente.

