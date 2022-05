(VIDEO) Líder comunitario asegura delincuentes están mejor armados que la PN en Santiago

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Neris Humberto Arias, presidente de la Federación de Juntas de Vecinos de la Zona Norte, aseguró este lunes que los delincuentes se encuentran mejor armados que las autoridades policiales y denunció que el aumento de inseguridad ciudadana es producto de la falta de herramientas de trabajo de los agentes.

Arias dijo a la prensa que la inseguridad de la ciudad de Santiago está basada en problemas de logística y que el Gobierno debe realizar inversiones y ofrecer herramientas para que los uniformados puedan combatir la delincuencia.

“El Gobierno debe invertir más en seguridad ciudadana, porque de lo contrario este país se va a caer en pedazos”, sostuvo.

El líder comunitario apuntó que el general de la brigada Ernesto Rodríguez no es responsable del incremento de los hechos delictivos.

“No es cuestión del general, el general es una excelente persona, el problema es de logística que no hay, no hay camioneta, no hay motores, no hay policía”, insistió.

Al ser cuestionado sobre el sector que reside (Camboya) subrayó “allá se está acabando, allá son cinco y seis atracos diarios”.

Resaltó también que todos los atracos que suceden en Santiago se le comunican al coronel, pero que es imposible que pueda tomar acciones con el límite de herramientas que hay dentro del órgano.

