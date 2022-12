(VIDEO) Licelotte Baigés explica por qué las personas no logran cumplir las metas que se fijan a fin de año

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Voy a ahorrar dinero, iniciaré un curso, voy a bajar de peso, comeré más saludable, son metas que por lo general se fijan las personas año tras años sin llegar a cumplir la mayoría. ¿Y esto por qué sería?

La directora de coaching y PNL Center, Licelotte Baigés, sostuvo este viernes que muchas personas no logran ver realizados sus deseos de fin de año porque la gente tendría la mala percepción de que, para lograr algo, necesita de sacrificio, y el cerebro humano sería enemigo de esa palabra.

Al ser entrevistada por los periodistas Enrique Mota, Julia Muñiz y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Baigés aseguró que al cerebro no le gusta el sacrificio, sino que prefiere usar vías cortas para hacer lo mismo de siempre, y si se quiere lograr algo se debe cambiar el lenguaje.

Hábitos

En ese orden, sostuvo que los hábitos tienen poder, porque son conductas que tienen por núcleo la repetición, y al hacer algo constantemente el cerebro “va trazando un cableado neuronal que se fortalece en la medida en que tú vas haciendo lo mismo siempre”.

“Todo cambio es un proceso, se requiere de una mentalidad, no podemos resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó, es en la medida en que hagamos cambios en nuestra forma de ver nuestra situación, en la percepción de la realidad que tengo, en buscar estrategias diferentes, en soltar aquellas que no me gusta”, manifestó.

Autosabotaje

Baigés consideró adem, que el autosabotaje tiene mucho que ver con el logro de las metas, e incluso, sostuvo que las personas pueden convertirse en su peor enemigo cuando se trata de lograr algo que quieren.

También dijo que el miedo a la incertidumbre es muchas veces lo que no le permite a las personas lograr cambios porque quieren permanecer con lo conocido, aunque sea algo negativo.

“La gente piensa que la zona de confort es la zona de comodidad, tú puedes pelear con tu esposo todos los días y de repente viene el esposo con un ramo de flores en la mano que hizo un cambio y tú en lugar de estar feliz sientes miedo, qué será lo que habrá detrás de las flores”, expresó.

Subrayó que las personas que se inhiben de hacer cosas nuevas también se inhiben del éxito porque solamente, a través de experimentar cosas diferentes lograrás resultados distintos.

En tal sentido, sugirió a las personas que desean ver realidad un deseo empezar con cambios pequeños y fijarse metas de corto, mediano y largo plazo, en lugar de pretender que algo que inicia a hacer hoy tenga los resultados esperados en el día de mañana.

