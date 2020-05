(VIDEO) LF sobre reapertura economía: “Debe hacerse con cuidado y prudencia”

View this post on Instagram

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo (@fpcomunica) y partidos aliados, Leonel Fernández (@leonelfernandez), prosiguió tomando juramento este lunes a otros cientos de dirigentes que decidieron abandonar al Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), para pasar a las filas de la recién creada fuerza política que lidera el exmandatario. #elnuevodiariord