(VIDEO) LF dice situación Covid-19 en RD es “gravísima”; FP trasladará gente a vacunarse

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, declaró este martes que la actual situación del Covid-19 en la República Dominicana es “gravísima”, a la vez que anunció que dirigentes y miembros de esa organización política trasladarán a los que se tengan que vacunarse contra el terrible virus.

En rueda de prensa, junto a los integrantes de la Secretaría de Salud de Fuerza del Pueblo, Fernández mostró su preocupación porque la población está dejando de usar mascarillas.

“Yo estuve por el malecón, el domingo antes pasado, me preocupé, porque no vi absolutamente a nadie usando mascarillas, absolutamente a nadie, y habían multitudes congregadas”, indicó.

“Cuando viajo por el interior observo lo mismo, he estado en varias provincias, en Monte Plata, en Sánchez Ramírez recientemente y la gente no está usando las mascarillas. Por tanto, yo creo que hay que insistir en la necesidad de esas cosas tan elementales llevarlas a cabo, porque de lo contrario, el esfuerzo que se hace, gobierno y sociedad dominicana, pues no surtirá el efecto deseado, hay que volver a eso”, agregó.

A Fernández le acompañaron los doctores: Ramón Alvarado, secretario de Salud de FP y los vicesecretarios, Félix Hernández, Jorge Vargas, entre otros, quienes informaron la apertura de nuevos locales de la organización en las provincias de Santiago, Hermanas Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia y Barahona, a los fines de su habilitación como centros de vacunación.

Sobre la situación de los centros de salud, el expresidente de la República dijo: “El doctor Alvarado y los compañeros integrantes de la Secretaría de Salud de Fuerza del Pueblo, han indicado el colapso que existe actualmente en el sistema hospitalario de la República Dominicana y de clínicas privadas. Hoy no hay camas disponibles, hasta las emergencias han fracasado, de manera que lo que está ocurriendo es grave, es gravísimo y tenemos que prestarle atención”

“Estamos frente a un riesgo de carácter mundial que afecta a todos los continentes del planeta y que afecta también a la República Dominicana, y que es incierto”, continuó diciendo.

“Cuando ya creíamos que la estábamos superando y que ya tenemos varios millones de dominicanos vacunados, resulta que no, resulta que hay un rebrote y que no sabemos bien, entonces tenemos todos que actuar unidos como nación, este es un tema que afecta a la sociedad dominicana, no es un tema político, para que le saque ventaja uno o el otro”, sentenció el exmandatario.

Concluyo sus palabras informando que: “Nuestro personal, nuestros dirigentes y miembros van a actuar trasladando gente a los centros de vacunación, para que esto pueda acelerarse, que es lo que se requiere en estos momentos, que la vacunación se acelere, para enfrentar el traslado a los centros rurales y evitar que se siga mutando y generando variantes que podrían ser más mortales que el virus original, que el SARS-COV 2”.

