(VIDEO) Leyva dice permisos de importación se están entregando “a quienes hicieron campaña”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El titular de la Secretaría de Industria y Comercio del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jhovanny Leyba, aseguró que las autorizaciones para importar productos agrícolas a tasa cero no están siendo entregadas a las verdaderas federaciones de comerciantes que existen en el país, sino que están siendo utilizadas para pagar “favores políticos”.

“El Gobierno que busque asesores reales, aquí se conoce quienes andan con una carpeta e hicieron campaña por Luis Abinader, y hoy están allí recibiendo permisos de importación, ¿Tú sabes qué hizo Danilo Medina con los permisos de importación?, los llevó a la Junta Agro Empresarial para que se subastaran y el dinero se usaba para ayudar al campo a producir”, expuso.

Leyba fue entrevistado por los comunicadores Holi Matos y Dolphy Pelaez, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 18:24).

Dijo que quienes están yendo al Ministerio de Agricultura a buscar los permisos de importación no representan verdaderamente federaciones de comerciantes y estarían vendiendo las autorizaciones a importadores, con lo que estaría quedando fuera las asociaciones reales.

“Esos permisos de importación se los están otorgando a dos o tres amigos y no lo están entregando a las verdaderas federaciones, ya lo están denunciando. La semana pasada Ricardo Rosario tenía una tremenda convocatoria con muchas federaciones y si tú le preguntas a Rosario si está manejando la cantidad requerida de permisos de importación te va a decir que no”, expresó.

También, Leyba sostuvo que el país está de luto tras la aprobación de la nueva ley de tasa cero, ya que, según expresó, con ella se afecta directamente a miles y miles de hombres y mujeres dominicanos que trabajan en la producción local.

Además, insistió en que el Gobierno debe prever las situaciones antes de que llegue el “golpe” y no decir que va a mantener los precios estables, porque ya están caros.

“Una libra de arroz que Danilo Medina se la deja a Luis Abinader en plena crisis en RD$20 y hoy está en RD$35, medio galón de aceite costaba RD$135 y hoy está en RD$340, la libra de pollo estaba en RD$40 ya hoy está a RD$100”, indicó.

En ese aspecto, le exhortó al Gobierno a que, al igual que la pasada gestión, a que se reúna con los productores, los dueños de factorías, los distribuidores y los detallistas del país para llegar a un acuerdo y poner “reglas claras”.

Gobierno

El miembro del Comité Central del PLD dijo que el país está en un momento en que su mandatario debe demostrar que tiene capacidad gerencial para que los efectos de la crisis mundial no lo sientan los que menos pueden.

“Estamos viendo en estos momentos un Gobierno que no está dando pie con bola porque la población está pasando situaciones que no la causó Luis Abinader, pero no las está resolviendo, cuando tú le dices que la canasta básica está cara él justifica con que hay commodities caros y que el barril de petróleo está caro y sí, eso es una realidad, pero la economía siempre se ha manejado subiendo y bajando constantemente”, señaló.

Consideró que el presidente Luis Abinader ha “intentado” que la gente de menos ingresos en el país pueda comer, sin embargo, sostuvo que las acciones que han tomado no han sido suficientes.

Relacionado