(VIDEO) Leonel vislumbra recesión por COVID-19; sugiere asamblea virtual mundial

Leonel Fernández pide que la comunidad internacional a través de sus principales instituciones, trazar las pautas a seguir para evitar el naufragio en la eonomía global que generará la pandemisa del coronavirus. El exmandatario pidió también a las Naciones Unidas, Grupo G 77, más China y el G20, realizar una asamblea general virtual para burcarle solución a la crisis internacional que se avecina. #ElNuevoDiarioRD