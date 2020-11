(VIDEO) Leonel plantea mantener restricciones, pero sin toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El expresidente Leonel Fernández planteó que se reflexione sobre las medidas restrictivas por el Covid-19, mediante un dialogo abierto, a fin de que se busque una medida que preserve la salud, pero que a su vez vayan flexibilizando.

“En los Estados Unidos no hay toque de queda, en la Florida no hay toque de queda, en Washington no hay toque de queda, en Nueva York no hay toque de queda”, enfatizaba Fernández sobre el tema.

Explicó que lo que se está haciendo en los Estados Unidos es que entre nueve y 10 de la noche se cierran los restaurantes, gimnasios, cines y centros de expendios de alcohol, pero no que no hay toque queda.

“Tenemos que ir pensando en establecer esas restricciones, que implican ya una limitación a la circulación de la gente… pero mantener continuamente un patrullaje militar y policial va creando algunas dificultades como la que vimos la semana pasada con la diputada Dulce Rojas”, señaló el fundador de la Fuerza del Pueblo.

Fernández hizo estas declaraciones durante la actividad de juramentación de unos 100 choferes de Mochotran, realizada en la mañana de este jueves en la casa de la Fuerza del Pueblo.